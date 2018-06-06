Результаты опрос ВЦИОМ показали, что две трети россиян считают, что бензин дорожает из-за экономической политики российских властей, сообщает DEITA.RU.

При этом около 46 %россиян винят в росте цен на бензин нефтяные компании, 40 % — правительство, 19 процентов — владельцев автозаправок. Более 12 процентов назвали виновным президента России Владимира Путина. Западные страны, которые ввели антироссийские санкции, обвиняют 10 % респондентов, 9 % — Госдуму и Совет Федерации.

4 процента опрошенных отметили значительный рост цен на бензин в последние два месяца, среди автовладельцев так считают 79 процентов. Около 83 процентов россиян считают, что рост цен на топливо ухудшит их материальное положение. Больше 50 % водителей думают, что из-за увеличения затрат на топливо у них могут возникнуть серьезные трудности с финансами.

Отметим, стоимость бензина и дизтоплива растет с начала года, в апреле-мае скачок цен был особенно резким.

Ирина Петрова