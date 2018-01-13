Россияне смогут подавать жалобы через МФЦ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и Министерству экономического развития России разработать предложения по возможности подачи жалоб на качество товаров и услуг, получаемых гражданами, в многофункциональные центры.

Срок исполнения поручения — 9 февраля 2018 года.



Ранее DEITA.RU сообщало, что жители Владивостока завалили мэрию жалобами на своих соседей.

Виктор Бруевич