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Источник изображения: «Deita.ru»
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Россияне смогут подавать жалобы через МФЦ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору и Министерству экономического развития России разработать предложения по возможности подачи жалоб на качество товаров и услуг, получаемых гражданами, в многофункциональные центры.

Срок исполнения поручения — 9 февраля 2018 года.

Ранее DEITA.RU сообщало, что жители Владивостока завалили мэрию жалобами на своих соседей. 

Виктор Бруевич 

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