Граждане России разбились на мотоцикле во второй половине дня 31 декабря, сообщает «Deita.ru».

Они остались живы, но Новый год им пришлось встретить на больничной койке. Происшествие случилось на одной из дорог, идущих через горную цепь Nakkerd Hills у западного побережья Пхукета.

Подробностей аварии пока нет. Пострадавший мужчина рассказал только то, что потерял управление мотоциклом на крутом склоне, а больше ничего вспомнит не смог.



В результате аварии рулевой мотоцикла получил травму спины, у его спутницы- множественные переломы.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что русская медсестра не вернулась из отпуска в Таиланде.

Таисия Масина



