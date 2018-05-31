Жительницу Камчатки, сына которой избивал ее сожитель, осудили к исправительным работам, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Женщина признана виновной в том, что ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, то есть вовремя не пресекала жесткое обращение со своим сыном.

Напомним, мужчина из села Мильково использовал для воспитания 9-летнего ребенка в основном ремень, шнур от кипятильника и тяжелую мужскую руку. Женщина часто присутствовала во время издевательств над сыном и не только им не препятствовала, но поощряла подобное обращение.

Приговором суда ей назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход государства. Кроме того, она выплатила 10 тысяч рублей в качестве моральной компенсации ребенку.

Ранее ее сожитель был осужден на три года лишения свободы условно и выплатил 50 тысяч рублей в качестве компенсации.

Екатерина Лапкина