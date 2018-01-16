Юристы одной из российских компаний, представляющих интересы владельцев iPhone из России, собираются судиться с Apple, сообщает «Deita.ru».

Причиной подготовки судебных исков стало намеренное замедление старых моделей смартфонов. По словам представителя компании, иски Apple готовы подать уже 10 человек. Он уверен, что в случае создания успешной правоприменительной практики, количество истцов может достигнуть нескольких сотен.

Кроме того, юрист уточнил, что истцы требуют от американской корпорации «соразмерного уменьшения покупной цены или незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара». Общая сумма компенсаций должна составить несколько десятков миллионов рублей.

Отмечается, что российская компания возьмет на себя финансирование всех судебных издержек взамен на долю материальной компенсации истцам, если суд вынесет такое решение.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Apple признала, что замедляет работу старых айфонов по веской причине.

Таисия Масина