По данным TheNation, турист из России, 22-летний Александр Захаров, и еще два человека погибли в ДТП в Паттайе, сообщает «DEITA.RU».

Авария произошла 9 января после полуночи. Как сообщает издание, россиянин ехал на мотоцикле на высокой скорости и сбил 20-летнего туриста из Южной Кореи.

Гражданка Таиланда, находившаяся на пассажирском сидении, Захаров и молодой человек из Южной Кореи скончались на месте.

Комментариев со стороны властей пока не поступало.

Напомним, Тайланд - одно из самых популярных мест для зимовки среди россиян.

Алина Калинина