9 Январь 2018, 17:00
Россиянин погиб в Таиланде в ночном ДТП
Источник изображения: «Deita.ru»
По данным TheNation, турист из России, 22-летний Александр Захаров, и еще два человека погибли в ДТП в Паттайе, сообщает «DEITA.RU».
Авария произошла 9 января после полуночи. Как сообщает издание, россиянин ехал на мотоцикле на высокой скорости и сбил 20-летнего туриста из Южной Кореи.
Гражданка Таиланда, находившаяся на пассажирском сидении, Захаров и молодой человек из Южной Кореи скончались на месте.
Комментариев со стороны властей пока не поступало.
Напомним, Тайланд - одно из самых популярных мест для зимовки среди россиян.
Алина Калинина