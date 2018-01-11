В дорожно-транспортном происшествии в Паттайе погиб 22-летний россиянин, сообщает «Deita.ru».

Он управлял мотоциклом, когда сбил переходившего улицу 20-летнего гражданина Южной Кореи. Как пишут местные СМИ, в результате столкновения пешеход и мотоциклист погибли на месте, так же как и находившаяся на байке пассажирка - молодая гражданка Таиланда.

На данный момент полиция занята изучением записей с уличных камер видеонаблюдения, чтобы точно установить причину аварии.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что русская медсестра не вернулась из отпуска в Таиланде.

Таисия Масина



