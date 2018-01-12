Россиянка, приехавшая с мамой на Пхукет для празднования Нового года, наверняка запомнит его надолго, сообщает «Deita.ru».

Полина Шемякина, 28 лет, 31 декабря веселилась на предновогодней вечеринке, вернувшись в номер в районе полуночи. Намерения продолжить праздник пресекла мама девушки, попросту никуда ту не отпустив. Однако, предприимчивая туристка не растерялась и пошла на балкон, попытавшись спуститься вниз по столбу, но соскользнула и рухнула вниз.

Мать отвезла ее в больницу, где девушка сама сообщила полицейским, что на нее напал неизвестный, в результате чего она получила травмы ног и спины. Как рассказал один из сотрудников полиции местным СМИ, Шемякина заявила, что на нее напал мужчина, который, как она полагает, тоже был гражданином России. При этом она не смогла вспомнить, как он выглядел.

На данный момент ведется расследование всех обстоятельств происшествия. Подробностей полиция Пхукета пока не разглашает.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что россиянин неудачно выпал с балкона в Таиланде.

Таисия Масина