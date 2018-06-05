Великобритания обратилась к главе министерства внутренних дел страны Саджиду Джавиду с необычной просьбой, сообщает DEITA.RU.

Члены парламента попросили ограничить доступ России к базе данных Интерпола. Они считают, что РФ через Интерпол пыталась выследить основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, задержанного в Мадриде сотрудниками испанской полиции.

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок уверен - шансов на исключение России из Интерпола примерно столько же, сколько на исключение страны из ВТО, а то и ООН.

Он также отметил, что любые действия РФ на международной арене рассматриваются как вмешательство в дела суверенных государств, попытка «подорвать» их стабильность изнутри или даже, как пишет РИА ФАН, спровоцировать поток беженцев в Европу.



По словам эксперта, "любой человек, критикующий Москву, к которому у соответствующих российских органов есть претензии неполитического характера, автоматически становится «оболганным» русской пропагандой борцом за правду. Иными словами, тому же Уильяму Браудеру, который, судя по всему, в последние годы занимается не бизнесом как таковым, а лоббированием антироссийских санкций на международной арене, как представляется, выписана «индульгенция». То есть он не может быть виновен в том, в чем его обвиняет Россия, а Россия даже не имеет права пользоваться своим правом объявлять его в розыск по линии Интерпола".

Таисия Масина