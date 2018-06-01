«Ростелеком» представляет сервис «Мультискрин»: смотри ТВ там, где удобно
«Ростелеком» предлагает бесплатный сервис «Мультискрин», который расширяет возможности «Интерактивного телевидения». Сервис объединяет до пяти экранов для просмотра ТВ и видеоконтента, сообщает DEITA.RU. Благодаря этому можно смотреть разные телеканалы на разных экранах, а также продолжать смотреть любимые фильмы за пределами квартиры на планшете или ноутбуке.
Отличительная функция нового сервиса – сохранение позиции просмотра при смене экрана: например, можно поставить программу на паузу на телевизоре, а продолжить просмотр в дороге на планшете с того же самого места. Трафик автоматически подстраивается под технические характеристики устройства и мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi (рекомендуемая скорость – от 2,5 Мбит/с).
Сервис позволяет смотреть до пяти различных телеканалов или фильмов одновременно на разных экранах: телевизоре, планшете, ноутбуке, смартфоне.
«Мультискрин» по умолчанию доступен всем абонентам «Интерактивного ТВ». Оплатив фильм или пакет каналов в интерфейсе приставки «Интерактивного ТВ» можно смотреть их на других экранах без дополнительной платы.
Чтобы воспользоваться сервисом «Мультискрин» абоненту «Интерактивного ТВ» достаточно авторизоваться, указав номер и код активации услуги «Интерактивное ТВ» (доступны в разделе «Мультискрин» меню ТВ-приставки).
Для использования сервиса на планшетах, смартфонах необходимо установить приложение «Интерактивное ТВ». После, в разделе «Мультискрин» указать номер и код активации услуги «Интерактивное ТВ». Для просмотра на ноутбуке, необходимо зарегистрироваться на портале itv.rt.ru.
Таким образом, «Интерактивное ТВ» с новым сервисом «Мультискрин», это:
- До пяти экранов вместо одного: телевизор,
ноутбук, планшет, Smart TV с удобной сквозной авторизацией;
- Начал смотреть на одном экране – продолжил
на другом! «Мультискрин» сохраняет позицию просмотра телеканала или другого
контента при смене экрана; эфир можно ставить на паузу, перематывать или
просматривать из архива;
- Множество отличного контента на любом
экране: более 200 телеканалов, в том числе в HD-качестве, более 2 тыс. фильмов
и сериалов в «Видеопрокате»;
- Удобно купить – просто заплатить: подписка
на пакет телеканалов или покупка фильма – всего в несколько кликов, оплата – с
лицевого счета;
- Доступно для любого интернет-пользователя,
а не только для абонентов «Ростелекома»: даже если дома пока нет
«Интерактивного ТВ», с помощью портала и приложений https://itv.rt.ru/ для
планшетов и Smart TV, любой сможет «приручить» телевидение;
- Наконец, сам сервис «Мультискрин»
предоставляется бесплатно: пользователь один раз платит за качественный теле-
или видеоконтент – и далее этот контент можно бесплатно смотреть на других
экранах.
Екатерина Лапкина