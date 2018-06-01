«Ростелеком» предлагает бесплатный сервис «Мультискрин», который расширяет возможности «Интерактивного телевидения». Сервис объединяет до пяти экранов для просмотра ТВ и видеоконтента, сообщает DEITA.RU. Благодаря этому можно смотреть разные телеканалы на разных экранах, а также продолжать смотреть любимые фильмы за пределами квартиры на планшете или ноутбуке.

Отличительная функция нового сервиса – сохранение позиции просмотра при смене экрана: например, можно поставить программу на паузу на телевизоре, а продолжить просмотр в дороге на планшете с того же самого места. Трафик автоматически подстраивается под технические характеристики устройства и мобильной сети передачи данных или сети Wi-Fi (рекомендуемая скорость – от 2,5 Мбит/с).

Сервис позволяет смотреть до пяти различных телеканалов или фильмов одновременно на разных экранах: телевизоре, планшете, ноутбуке, смартфоне.

«Мультискрин» по умолчанию доступен всем абонентам «Интерактивного ТВ». Оплатив фильм или пакет каналов в интерфейсе приставки «Интерактивного ТВ» можно смотреть их на других экранах без дополнительной платы.

Чтобы воспользоваться сервисом «Мультискрин» абоненту «Интерактивного ТВ» достаточно авторизоваться, указав номер и код активации услуги «Интерактивное ТВ» (доступны в разделе «Мультискрин» меню ТВ-приставки).

Для использования сервиса на планшетах, смартфонах необходимо установить приложение «Интерактивное ТВ». После, в разделе «Мультискрин» указать номер и код активации услуги «Интерактивное ТВ». Для просмотра на ноутбуке, необходимо зарегистрироваться на портале itv.rt.ru.

Таким образом, «Интерактивное ТВ» с новым сервисом «Мультискрин», это:

До пяти экранов вместо одного: телевизор, ноутбук, планшет, Smart TV с удобной сквозной авторизацией;



Начал смотреть на одном экране – продолжил на другом! «Мультискрин» сохраняет позицию просмотра телеканала или другого контента при смене экрана; эфир можно ставить на паузу, перематывать или просматривать из архива;



Множество отличного контента на любом экране: более 200 телеканалов, в том числе в HD-качестве, более 2 тыс. фильмов и сериалов в «Видеопрокате»;



Удобно купить – просто заплатить: подписка на пакет телеканалов или покупка фильма – всего в несколько кликов, оплата – с лицевого счета;



Доступно для любого интернет-пользователя, а не только для абонентов «Ростелекома»: даже если дома пока нет «Интерактивного ТВ», с помощью портала и приложений https://itv.rt.ru/ для планшетов и Smart TV, любой сможет «приручить» телевидение;



Наконец, сам сервис «Мультискрин» предоставляется бесплатно: пользователь один раз платит за качественный теле- или видеоконтент – и далее этот контент можно бесплатно смотреть на других экранах.



Екатерина Лапкина