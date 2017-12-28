Рождественская выставка ждет жителей и гостей Владивостока

В преддверии Нового года и Светлого Рождества Христова в залах Приморского Союза художников России открылась традиционная Рождественская выставка, сообщает Deita.ru.

Зрителей ждёт встреча с живописными графическими полотнами, изделиями декоративно-прикладного искусства созданными приморскими художниками.





Один из залов оформлен новогодне-сказочно: пушистые ёлки украшены старинными новогодними игрушками, по залу развешаны гирлянды и флажки. В этом зале представлена коллекция известного собирателя новогодней красоты Ирины Кейчиной. Коллекция формировалась в течение многих лет и сегодня представляет собой уникальное собрание игрушек и ёлочных аксессуаров прошлого.





По словам Ирины Кейчиной, на выставке можно увидеть новогодние предметы разных эпох, и дореволюционные, и довоенные, каждый из них имеет свою историю. Самая «молодая» игрушка изготовлена в 1965 году. На выставке можно полюбоваться уникальной коллекцией фигурок «Скотный двор». Она была создана к сельскохозяйственной выставке. А также сказочной сценкой, игрушечные герои которой сделаны из ваты ещё до 1941 года, фигурками на прищепках, полным собранием героев сказки «Чиполлино», картонажем - игрушками, вырезанными из картона. И множеством других удивительных форм и персонажей. Кроме новогодних игрушек, в зале разместились куклы, старинные великолепно иллюстрированные книги сказок и другая атрибутика, которая ассоциируется с новогодней сказочной порой и позволяет зрителям погрузиться в мир детства и волшебства.





Выставка работает до 14 января 2018 года по адресу: улица Алеутская, 14а. Вход свободный.

Текст и фото: Ирина Павленко