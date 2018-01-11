По примеру волхвов на Рождество приморцы дарили друг другу подарки, сообщили Deita.ru в Епархии Владивостока.

Так, бездомные, которых кормят в 2-х точках города 5 раз в неделю, получили на праздник Рождества 100 подарков.

8 января, в первый день Святок протоиерей Олег Дикмаров и Община милосердия Успенского храма поздравили с Рождеством Христовым бездомных Владивостока на площадях Луговой и Вокзальной.



После поздравления бездомных и нуждающихся накормили праздничным обедом.

10 января добровольцы Службы "Милосердие" поздравили с Рождеством Христовым пациентов одного из отделений Приморского онкологического диспансера. Добровольцы каждому пациенту подарили шоколадку, православный календарик, а также записали имена пациентов, чтобы священник помолился о здравии в храме.

Михаил Грач