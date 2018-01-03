В преддверии Рождества и день празднования христианского праздника в Приморье пройдут продовольственные ярмарки, об этом Deita.ru сообщили в краевой администрации. На ярмарках любой желающий сможет приобрести продукты к праздничному столу от местных производителей.

Так, во Владивостоке распродажа пройдет 4 и 5 января. Торговые ряды раскинуться на парковке краевой администрации. В Партизанске и Спасске-Дальнем ярмарки пройдут 7 января. В Дальнегорске выездная торговля действует с 20 декабря, все новогодние каникулы и еще все зиму до 1 марта.

Глава региона Андрей Тарасенко поручил провести ярмарки с продукцией местных производителей в преддверие праздников на всей территории Приморья.

Ранее глава региона подчеркнул, что жителей края необходимо обеспечить качественной продукцией местного производства по доступным ценам.

«Необходимо развить производство в Приморье, снизить себестоимость местной продукции. Но производитель должен быть конкурентоспособным на местном рынке. Я хочу, чтобы все придомовые магазины, крупные сети видели свою работу с фермерами», – заявил глава края.

Напомним, в своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин отметил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке российским товаропроизводителям. По мнению главы государства, «потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе».

Екатерина Лапкина