Как на Руси в стародавние времена светлое Рождество праздновали, показали на сцене театра «Перекрёсток». Дети, пришедшие на спектакль, сами участвовали в театральном действии и с радостью вместе с актёрами-ведущими выступали на сцене, сообщает «Deita.ru».





Что такое «колядки»? Какие традиции соблюдали люди больше века назад в удивительное время Рождества, когда сердце наполняется ожиданием чуда? В какие игры играли малые да старые в праздничные рождественские дни? Обо всём этом артисты не только рассказывали маленьким зрителям, но и вовлекали их самих в происходящее на сцене действо.





Желающим предлагали выйти на театральные подмостки и принять участие в спектакле. Дети не просто выходили, они бежали с радостью – всем хотелось быть сопричастным к происходящему.





Артисты импровизировали, давая возможность ребятне включаться и даже предлагать порой свои варианты развития событий. Всё происходящее вызывало живую радость – колядовали, играли, «посевали», хороводы водили, пели, танцевали. Обряды, игры да забавы те были, что ещё предки наши больше века назад на Рождество исполняли.





И в каждом обряде, в каждой игре той смысл глубокий заложен был. Можно сказать, что в театральном зале «Перекрёсток» совершили зрители вместе с актёрами «путешествие во времени» – побывали мальчишки и девчонки современные на месте своих сверстников, которые жили во времена стародавние. В их игры рождественские поиграли, узнали, как досуг раньше ребятня да парубки с девчатами проводили. Окунулись на немного во времена, когда не то что компьютеров да смартфонов не было, даже без электричества жили - при лучине вечера в избах коротали. Не обычное это и очень увлекательное путешествие случилось.





8 января на театральных подмостках театра «Перекрёсток» разыграли традиционную форму празднования Рождества и после рождественских святок. На затемненной сцене стоял освещенный «вертеп» со сценкой рождения младенца Христа. Вертеп - древнерусское слово. Обозначает оно пещеру. Согласно Священному Писанию, Сын Божий - Младенец Иисус Христос - родился в вертепе, где остановились на ночлег Дева Мария и праведный Иосиф. С этого и началась Рождественская театральная история. А дальше уже веселье пошло.





Небольшой, хорошо обустроенный зал театра «Перекрёсток» был полон. Дети от всего происходящего в восторге, и родители вместе с ними хохотали да задачки решали. Хорошее совместное представление «Рождественский вертеп» организовали театр «Петрушки», театр «Перекресток» (оба из Владивостока) театр кукол «Патапуф» (Артём) и гитарная студия «Белые дороги» (посёлок Новый). Довольными остались все.





Спектакль «Рождественский вертеп» сыгран в рамках фестиваля «Белая волна», который в эти новогодние каникулы прошел в театре «Перекрёсток».





Справка:

Театр «Перекрёсток» был создан в 1989 году активнейшим участником бардовского движения Сергеем Рыбалко на базе знаменитого владивостокского клуба самодеятельной песни «Поиск». Силами организованного театра ставили постановки по произведениям известных бардов того времени. Затем появилась идея организовать театр-шапито, который какое-то время нашел пристанище на центральной площади Владивостока, затем на Набережной. Последние 25 лет театр базировался в подвале жилого дома на улице Нерчинской, а в конце прошлого года переехал на Эгершельд.

Почему театр назван «Перекрёсток»? Об этом корреспонденту «Deita.ru» рассказал его руководитель и основатель Сергей Рыбалко: «Перекрёсток» – это место где у путников, идущих каждый своей дорогой, есть шанс встретиться. Не обязательно они встретятся, но шанс есть. Один из них может оказаться художником, другой музыкантом, третий поэтом. При этом надо иметь в виду, что этот перекресток самый обычный, простой, чуть ли не сельский, где все дороги лежат на одной и той же земле. А если это будет супер современная развязка, где все дороги находятся на разных уровнях, и не перекрещиваются, то люди разбегутся и не заметят друг друга. Все эти смыслы и есть в названии».

И ещё, что очень важно - на этом перекрёстке могут встретиться зрители. Встретится с артистами, музыкантами, поэтами, и такими же как они сами зрителями, и вместе, как и в день спектакля «Рождественский вертеп», создать что-то не обычное, весёлое и доброе.

Ирина Павленко