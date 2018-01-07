Праздничные январские каникулы подходят к концу, салаты доедены, подарки раздарены, граждане мысленно готовятся вернуться к своим рабочим обязанностям – но у нас в запасе есть еще один уик-энд, который пройдет под знамением рождественских торжеств и концертов. Deita.ru представляет свой рейтинг культурных событий 6,7 и 8 января.

Приморская краевая филармония. Концерт «Семь волшебных нот Рождества». 6 января, 18.30.

Артисты филармонии подготовили большой рождественский концерт с любимыми песнями. В программе: А. Варламов «Вдоль по улице метелица метёт», Б. Фомин «Дорогой длинною», «Только раз», М. Николаевский «Под дугой колокольчик поёт», А. Шишкин «Слушайте, если хотите» и многое другое. «Самое чудесное из всех доступных человеку переживаний — предвкушение чуда. Зима создана для того, чтобы попробовать на вкус ещё несколько видов счастья!» — говорят организаторы.

Zabriskie Point. Михаил Коган и группа SИLA. 6 января, 21.00

Известные владивостокские рокеры, балансирующие между кавер-версиями и собственным творчеством, дают рождественский концерт. «Правило такое — быть всегда собою», — говорит фронтмен Михаил Коган в одной из своих песен. И с этим трудно не согласиться. Музыканты вживую звучат красиво и «жирно», почему бы не оторваться под классический рок-субботник вечером?

Клуб «Водолей». Фантастика. 6 января, 23.00

Черные ритмы вновь возвращаются в своё привычное место обитания. Классический экскурс от экспертов для тех, кто не может устоять, когда какой-либо чернокожий снова берётся за своё, сокрушая, как будто в приступе, потрёпанную барабанную установку. Крутейший фанк и прочее исконно афроамериканское музыкальное творчество – всю рождественскую ночь в «Водолее».

PATIO3. DRAG. 6 января, 22.00

Этой ночью ты сможешь завладеть силой лунной призмы, которая поможет тебе почувствовать настоящий рейв, а может, перевоплотишься в Сейлор, ощутишь могущество Меркурия, Марса, Юпитера. В новом заведении выступит довольно известная группа из Владивостока – CROSSPARTY. Группа теперь сотрясает московские тусовки, известна многим любителям витчхауса, постоянный участник тусовок СКОТОБОЙНЯ, VV17CHØU7, QOF. Витч-хаус хоть и потерял свою актуальность, но агрессивная электроника как явление по-прежнему интересна многим.

«Мумий Тролль Music Bar». Группа Chillout Island + программа-сюрприз. 7 января, 22.30.

Группа с говорящим названием выступит на сцене МТ-бара 7 января. Ненавязчивый чилл, спокойное веселье и качественная музыка. Впрочем, это заведение всегда привлекает гостей разнообразием событий: вслед за музыкальной лайв-историей ожидается привычный танцевальный угар до утра.

«Фабрика». Группа «Блюз Лайм». 7 января, 20.00

Группа «Блюз Лайм» уже на протяжении многих лет радует меломанов Владивостока живым звуком и безукоризненным исполнением. Ироничные мужчины с хорошим музыкальным вкусом исполняют кавер-версии хитов «олдскульного» рока, глэм-рока, блюза и все такое подобное. Идеально для спокойного рождественского вечера в компании друзей-меломанов.

«Водолей». Рождественские встречи с ВИА «Водолей». 7 января, 21.00

ВИА «Водолей» - это Александр Пстыга (группа COIN), Леонид Штительман («ТуманныйСтон»), Сергей Моисеев («Блюз Лайм») с золотой коллекцией «Голубых огоньков». Очень интересная компания в новом проекте одного из популярнейших клубов Владивостока. Когда эти культовые для владивостокской сцены музыканты собираются вместе – жди безудержного веселья. Артисты больших и малых сцен поставят красивую точку в длинных январских выходных.

San Remo Hall. «Марлины». Презентация альбома. 8 января, 18.00

2017 год оказался успешным для дальневосточной группы «Марлины»: они записали свой пятый студийный альбом, сняли несколько видеоклипов и выступили на крупнейших музыкальных фестивалях России — этого не отнять. Одни из самых успешных музыкантов Владивостока презентуют свой альбом и готовят много сюрпризов своим поклонникам. Что ни говори, а менеджмент у группы хорош: без поддержки лейблов они сумели «раскачать» свой регги-рок до всероссийских масштабов. Пришедших ждет веселье, беззаботность и солнечное настроение, ибо создавать его артисты умеют очень грамотно.

Василий Кучин