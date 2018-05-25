В Хабаровске передано в суд уголовное дело в отношении сотрудницы ювелирного магазина, обвиняемой в присвоении крупной суммы денег, об этом DEITA.RU сообщили в региональном УМВД России.

Установлено, что обвиняемая целый год похищала украшения из точки, в которой работала продавцом-консультантом и оценщиком в ломбарде, и сдавала их в скупку, а вырученные средства тратила на собственные нужды. Таки образом он получила порядка 600 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы преступления, оформляла фиктивные залоговые билеты.

На данный момент 40-летняя злоумышленница задержана, находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело по статье «Присвоение» направлено в суд. Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Отметим, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности из-за кражи.

Екатерина Лапкина