В межмуниципальном отделе МВД России «Спасский» произошли новые назначения, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальником полиции стал Александр Викторович Константинов.







Являясь подполковником полиции, Александр Константинов служит в органах внутренних дел уже более 20 лет - с 1997 года. Окончил Уссурийский факультет Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России и был назначен на должность оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков криминальной милиции отдела внутренних дел Спасска-Дальнего.



С декабря 2004 года занимал должность оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности отдела уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел по Спасску-Дальнему, а в феврале 2015 стал начальником отдела уголовного розыска МО МВД России «Спасский».



С января 2017 года назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе) МОМВД России "Спасский".



Имеет медаль «За отличие в службе» всех степеней.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало о новом шефе полиции, которого представили приморцам.

Таисия Масина