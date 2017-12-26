Российская туристка утонула в Таиланде, сообщает «Deita.ru».

Трагедия произошла во время морской прогулки по вине самой туристки. По крайней мере, так утверждает руководство гостиницы на Пхукете, где жила погибшая. На данный момент все подробности происшествия выясняются.

Отмечается, что погибла медсестра, 41 года, проживающая в поселке Куркино Вологодской области. Известно, что за несколько дней до смерти она предупредила мать о морской прогулке и попросила ей не звонить, так как не сможет ответить.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что российская туристка упала с крыши отеля в Таиланде.

Таисия Масина