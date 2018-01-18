Бывшего настоятеля храма Иоанна Воина, экс-духовника футбольного клуба «Зенит» признали виновным в интимной связи с тремя несовершеннолетними девочками, , сообщает DEITA.RU.

Он получил 14 лет колонии строгого режима. Кроме того он выплатит по 400 тысяч рублей семье каждой из девочек.

Как установлено следствием, в 2011 году священник совершил преступление в православном детском лагере на Ладожском озере. В 2013 году то же самое, но уже с двумя девочками, произошло в православном детско-юношеском клубе на греческом острове Кос.

Священника арестовали весной 2014 года в Израиле, где он находился в командировке, запретив проводить службы, а затем и вовсе лишив сана.

Напомним, ранее DEITA.RU сообщало, что серийного педофила судят в Приморье.

Таисия Масина