С начала года приморские рыбаки увеличили вылов камбалы, трески и макруруса, сообщили Deita.ru в краевой администрации.

Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства, в 2017 году вылов водных биоресурсов приморскими предприятиями составил 736 тысяч тонн.

«Из них добыто более 480 тысяч тонн минтая и более 128 тысяч тонн сельди» – отметили специалисты.

Также приморские рыбаки увеличили вылов камбалы, трески и макруруса.

«Выловлено более 10 тысяч тонн трески, почти 6,3 тысячи тонн камбалы и более 17,5 тысяч тонн макруруса», – добавили они.

Напомним, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, а не уходили в другие регионы.

«Так, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья», – подчеркнул руководитель региона.

Отметим, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, что вся рыба и морепродукты, добытые в прибрежной зоне, с 1 января 2019 года должны доставляться на берег в живом, свежем или охлажденном виде. Таким образом, рыба будет попадать на местный рынок, а не за границу.

Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Михаил Грач