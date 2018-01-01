Рыбалка – дело тонкое, а зимняя рыбалка – и того тоньше. Об особенностях зимней рыбалки, снастях, экипировке и о том, как выбраться, если провалился под лёд, корреспондент «Deita.ru» пообщался с рыбаком с 50-летний стажем Петром Филюшиным.

Как давно Вы рыбачите?

Лет с 12. То есть уже больше 50 лет. Как плавать научился, родители перестали беспокоиться, что я утону, стали отпускать, и мы с ребятами начали ездить.

Чем так заинтересовала рыбалка?

Тогда ведь ни компьютеров, ни телевизоров, ничего такого не было, а что еще делать молодым парням? Вот и ждали лета, рыбалки, купания. Раков, рыбу ловили.

Сейчас, с приходом холодов, начался сезон зимней рыбалки. Какая одежда нужна для рыбалки зимой?

Я ношу непродуваемые куртки, все стеганое. И чтобы видно было далеко в ночи, то есть что-то светоотражающее, как, например, у гаишников. Посветил фонариком ночью – видишь, люди. Мы же на ночь ездим.

Почему именно ночью?

Да ночью клёв. Рыба активно клюёт именно ночью почему-то на зимней рыбалке. Её ж подкармливаешь днём, а она вечером как-то, видимо, находит подкорм. Но ночью вообще кураж рыбий, даже после полуночи особенно много.

А какая обувь должна быть на ногах?

Обувь желательно, чтобы была такая, чтоб, если ты даже провалился, вода туда не затекла сразу. Чтобы сапоги тело обжимали. Такие специальные сапоги продаются. И одежда должна, кстати, плотно прилегать.

Какие дополнительные предметы экипировки нужны?

Фонарик. Потом, веревка, чтобы спасаться. Если ты провалился, например, в полынье, то за веревку тебя могут товарищи схватить и вытащить. И желательно, чтобы она была у тебя рядом, близко.

А если один едешь рыбачить?

Одному совсем не рекомендую ездить. Одному нереально, если в полынью попадешь, вылезти. Так что нужно группой ездить.

Хорошо. Что еще должно быть из экипировки?

Вместо веревки можно еще нож крепкий – в лёд загоняешь и подтягиваешь тело ножом, вытягиваешь его из полыньи.

Палатки еще берем. Их нужно хорошо закреплять, чтобы ветром не сдуло. А то, бывает, поленятся, а ветер поднимается, и палатку ветром уносит – не догоняют. Она надувается, как купол.

Вы проваливались под лёд?

Проваливался. За свою бытность проваливался два раза. Раз меня вытаскивали, а второй раз я сам вылез. Проваливался по плечи прям.





Тогда поделитесь, пожалуйста, инструкцией. Что делать, если провалился под лед?

Первое – не паниковать. Локти вытаскиваешь на лёд, кладёшь их на край полыньи, вот, как на подоконник руки кладёшь, и начинаешь работать ногами усиленно, как бы тело своё выталкивать. Но это при условии, что воды еще не натекло ни в сапоги, ни в валенки. Это быстро надо делать, а не ждать, пока вода до носков дойдёт и все наполнит. Выталкиваешь своё тело, и, когда по пояс вылез, на лед ложишься и подтягиваешь ноги. Главное, чтобы лёд не треснул, а то, бывает, кромка обваливается. Поэтому надо аккуратно всё делать. И, конечно, хорошо, когда есть нож.

Не всегда ж и веревка есть у людей. Бывает и такое, что выпьют и никаких мер безопасности уже не соблюдают. Это губит здорово.

А когда вылез из воды, какие дальнейшие действия?

Быстрее сушиться. Берем сменное бельё, печку газовую. Протапливаем в палатке хорошенько печку, переодеваемся в сменное бельё. Еще можно пойти к машине, её разогреть и там согреваться. Еще, бывает, разжигают костры и у костров сидят сушатся. Главное, вылезти.

Какие снасти нужны для рыбалки зимой? Есть ли какие-то особенности?

Вместо крючков на удочках мормышки, а сами удочки - зимние. Можно, еще, конечно, сети под лёд ставить.

В чем отличие зимней рыбалки от, например, летней?

Клёв зимой нежный, как бы вялый. Рыба не такая активная, как летом. Это своеобразная рыбалка, она очень интересная, она захватывающая.

Снасти, опять же, надо такие, более нежные. И надо дно прощупать, глубину определённую, все ведь подо льдом. Сейчас эхолоты есть, которые помогают узнать, где находится косяк рыбы, туда и закидываешь удочку. А летом это уже не практикуется. Нет, летом, конечно, можно с эхолотом, но это уже не то. По льду ездишь, ходишь, эхолотом – раз! – ага, вот рыба стоит. Начинаешь лунки бурить, кидать туда снасти, подкормку и всё такое, чтобы рыба начала ловиться. А летом как? Ну, на лодке разве что.

Влада Золотова