Прошедший, 2017 год, стал рекордным для России по объему вылова за последние 25 лет, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Всего за указанный период добыто почти 4,8 миллиона тонн – это на 2% больше, чем в 2016 году.

В Дальневосточном бассейне объем добычи сохранился практически на уровне 2016 года – освоено 3,112 млн тонн. Вылов минтая сократился на 9,4 тыс. тонн и составил 1,732 млн тонн.

Общий вылов в Северном бассейне вырос на 2,5 тыс. тонн и достиг 569,2 тыс. тонн. Прибавку обеспечили рыбаки на промысле зубаток и крабов. Вылов трески увеличился до 396,7 тыс. тонн.



В Азово-Черноморском бассейне объем добычи снизился на 13,4 тыс. тонн – до 90,1 тыс. тонн в связи с уменьшением вылова шпрота и пресноводных объектов промысла. Освоение хамсы выросло до 50,2 тыс. тонн. На 2 тыс. тонн снизился промысел тюльки – до 5,5 тыс. тонн.



В Волжско-Каспийском бассейне добыто 71,9 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 3,1 тыс. тонн за счет увеличения вылова пресноводных объектов.



В Балтийском море освоено 75,8 тыс. тонн, в том числе за счет увеличения добычи трески. Вылов шпрота вырос и достиг 38,4 тыс. тонн, балтийской сельди освоено 22,8 тыс. тонн.



В зонах иностранных государств российские рыбаки добыли 493,1 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 61 тыс. тонн (за счет рыболовства в зонах Анголы, Марокко и Японии). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана уловы выросли и достигли 310,7 тыс. тонн.

Вылов сардины иваси, скумбрии и сайры в 2017 году составил почти 74 тыс. тонн против 30,6 тыс. тонн в 2016 году. Освоение иваси выросло почти в 2,5 раза – до 16,12 тыс. тонн, вылов скумбрии увеличился более чем в 5,5 раз – до 51,43 тыс. тонн.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что минтай и треску могут разрешить ловить приморским компаниям

http://deita.ru/news/mintaj-i-tresku-mogut-razreshit-lovit-primorcam/

Таисия Масина