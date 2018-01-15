В сети появилось видео "побега" рыбаков Владивостока с дрейфующей льдины, сообщает DEITA.ru.

На кадрах видно, как любители зимней рыбалки спешно покидают льдину, оторвавшуюся от основного ледяного покрытия в бухте Аякс на Русском острове.

Однако, не все рыбаки спешат обратно - многие остаются на льдине и продолжают рыбачить, как ни в чем не бывало. Трещина увеличивалась с каждой минутой. Опасающиеся за свою жизнь любители рыбной ловли покидали опасный участок через наиболее узкие места разлома.

Улов автора съемки небогат: одна рыбешка и морская звезда.

Напомним, о разломе рыбакам сообщили сотрудники МЧС, патрулировавшие территорию. Как сообщили корреспонденту DEITA.ru в ГУ МЧС региона, жертв и пострадавших нет. Видеозапись была прислала на редакционный WhatsApp DEITA.ru.

Василий Кучин