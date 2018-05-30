По выпуску рыбных консервов Приморье занимает первое место в Дальневосточном федеральном округе, сообщает DEITA.RU.

Эти статистические данные назвал депутатам Законодательного Собрания врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на выступлении с отчетом о работе администрации Приморья за 2017 год. Как подчеркнул глава региона, практически половина границы края проходит по морю, поэтому рыбохозяйственный комплекс также является важнейшей частью нашей экономики.

«Мы добываем около 750 тысяч тонн водных биоресурсов в год. Это почти треть объема вылова во всем Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и пятая часть по России. По выпуску рыбных консервов Приморье занимает первое место в ДФО, по производству рыбопродукции – второе», – назвал успехи приморских рыбаков Андрей Тарасенко.

Показатели производства аквакультуры и вовсе в полтора раза превысили уровень 2016 года. Объем производства этой продукции составил более 9,5 тысяч тонн.

По мнению заместителя председателя Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным биоресурсам и аквакультуре Федора Новикова, прибрежное рыболовство Приморья набирает обороты, а рыбохозяйственный комплекс края развивается стабильно.

«Набираем обороты в прибрежном рыболовстве, сейчас добываем более 15 тысяч тонн водных биоресурсов в год. Вся продукция поступает на рынок Приморья в парном и охлажденном виде. Увеличились налоговые отчисления в краевой бюджет, растет зарплата рыбакам. Начался промысел скумбрии и сардины иваси, подходов которой не было почти 30 лет», – отметил Федор Новиков.

Есть в приморском рыболовстве и проблемы. В том числе, необходимо обновление рыбодобывающего флота. Вопрос этот обсуждался на Морском совете, который недавно возобновил свою работу по инициативе врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

«Сегодня в крае развивается аквакультура, площадь участков составляет почти 70 тысяч гектаров, растет количество предприятий. Но средний возраст пароходов составляет 30 лет, поэтому нужно минимум два завода в Приморье по строительству среднетоннажного и маломерного флота», – подчеркнул Федор Новиков.

Дмитрий Санников