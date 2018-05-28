Один из рыбаков погиб в результате столкновения судна Sanshiro Maru с лодкой в Японском море, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали корреспонденту DEITA.RU в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока, 27 мая в 08:15 в Японском море в четырех милях от поселка Великая Кема в условиях ограниченной видимости рыболовное судно Sanshiro Maru, флаг российский, порт приписки Холмск, столкнулось с моторной пластиковой лодкой. В результате столкновения лодка затонула, рыболовным судном были спасены и подняты на борт два человека. Один человек поднят на борт мертвым, всего на ней было три человека

Вчера, 27 мая, в 17:10 судно Sanshiro Maru прибыло на рейд морского терминала Пластун. На борту рыболовного судна находились 15 человек. Как уточнили в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока, в настоящее время ведется расследование инцидента.



Дмитрий Санников