В 1 января 2018 года акцизы на бензин в России дорожают на 50 копеек за литр, а на дизельное топливо - с 1 июля, сообщает "Deita.ru".

Так, в результате их рост достигнет 10,7% и 12,7% . По оценкам главы Минфина Антона Силуанова, поступления от данных мер в федеральный бюджет составит 40 млрд рублей.

Отмечается, что это позволит дополнительно профинансировать строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калининграде, на Дальнем Востоке.

Однако, по мнению представителей власти, рост на акцизы не приведет к росту цен на топливо.

Ирина Петрова