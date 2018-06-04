Сегодня, 4 июня, вступил в силу закон, который разрешает авиакомпании заносить пассажира в черный список после дебоша на борту самолета, сообщает DEITA.RU.

Это означает то, что после внесения в ЧС авиакомпания имеет право лтказывать ему в повторной перевозке.





Решение о внесении пассажира в черный список может быть оспорено в суде.

Помимо этого, в Воздушном кодексе существует ряд ситуаций, когда авиакомпания не может отказать пассажиру в перевозке: когда на маршруте нет альтернативной авиакомпании, когда это единственный способ добраться до пункта назначения в РФ. Авиакомпания не сможет отказать пассажиру, который отправляется на лечение или сопровождает лиц с ограниченными возможностями к месту лечения, или летит на похороны члена семьи или близкого родственника.

Ирина Петрова