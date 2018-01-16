Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил лечить алкоголиков принудительно, сообщает «Deita.ru».

Он отметил, что это социально необходимая мера для общества, так как ни один алкоголик не считает себя алкоголиком, однако наносит немалый ущерб своим близким, расшатывает психическое здоровье детей.

Как пишут Известия, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин уже заявлял, что на рассмотрение может поступить законопроект об обязательном лечении от алкоголизма тех людей, кто совершил повторные административные нарушения. Если нарушитель откажется от помощи, то его отправят в тюрьму на два года.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что новый законопроект позволит увольнять работников еще и за это.

Таисия Масина