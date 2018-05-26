Выставка с говорящим названием «Диалог с Богом» открылась в Приморской краевой картинной галерее, сообщает DEITA.RU.

Признанный в России и за рубежом приморский художник Геннадий Омельченко представил на суд зрителей свои новые работы. Тема, над которой художник размышляет в этот раз, вечна, как сам мир: борение сил добра и зла. Раскрывает он её через образ битвы Георгия Победоносца со змеем.





Через серию графических и живописных работ художник показывает зрителю, как развивалась его мысль, какие образы рождались на пути к главному полотну, которое он назвал «Икона». Начиная свою работу с традиционной формы — изображения образа Святого Георгия Победоносца, художник в процессе «диалога с Богом» приходит к смелому решению: представить главное произведение серии в переосмысленном авангардном стиле. Геннадий Омельченко пояснил, что в процессе работы, решаясь нарушить каноны традиций, он внутренне обращался к Богу с просьбой о разрешении на действие. И как он говорит, слышал ответ, что ему как художнику разрешение на это дано.





О ком говорит живописец? Кто для него Георгий Победоносец, герой, побеждающий силы зла?



«Любой человек, который стремится сделать свою жизнь и жизнь окружающих его людей лучше. Тот, который побеждает рутину, обман, воровство, все самые отвратительные качества, которые присущи людям», — так ответил художник.





«Геннадий Алексеевич и прежде неоднократно обращался к образу Георгия Победоносца. Как, впрочем, и другие многочисленные художники. Но главное здесь — интерпретация. Он взял иконный тип, в котором Георгий Победоносец, сидя на коне, убивает змея. В процессе работы образ претерпел очень интересную эволюцию. На завершающей, главной картине выставки — «Иконе» вдруг появляется целая лава коней, святых и они гвоздят к земле ненавистного извивающегося в агонии змея. Что показывает нам художник: он в каждом из нас видит Георгия Победоносца, который может искоренить в себе и вокруг себя зло. Мы все порождены Богом. И должны следовать тому, что Бог заповедовал. И кто-то делает это или не делает, но потенциально каждый из нас Георгий Победоносец. В этом и есть смысл», — рассказала куратор выставки, искусствовед Елена Клымюк.





Сила добра множится и расширяется, зло будет побеждено всегда — это и есть главная идея выставки «Диалог с Богом».

Выставка продлится до 17 июня в главном здании Приморской картинной галерее на ул. Алеутская, 12.



Ирина Павленко



