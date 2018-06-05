В Приморском крае по результатам обработки фотофактов за нарушения ПДД возбуждено 8 тысяч 859 дел об административных правонарушениях, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Сумма наложенных штрафов составила 5 миллионов 515 тысяч рублей. Из них за превышение установленной скорости движения вынесено 7 тысяч 322 постановления о наложении штрафа на сумму 3 миллиона 940 тысяч 500 рублей.

За несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дорог – 700 дел на сумму 1 миллион 050 тысяч рублей.

За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) – 837 дел на сумму 524 тысячи 500 рублей.

За неуплату штрафов в установленные законодательством сроки составлено и направлено в суды 316 административных материалов.

Напомним, штраф необходимо оплатить в срок, не превышающий 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражданам предоставляется скидка в 50%.

Ирина Петрова