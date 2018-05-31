В России планируют бороться с фиктивными свадьбами, сообщает DEITA.RU.

Так, правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, который призван сделать бессмысленными фиктивные свадьбы для иностранных мигрантов.

Поправки в закон о правовом положении иностранных граждан запретят заграничным мужьям селиться вдали от семей. Предполагается, что за этим будет строго следить миграционная служба.

Как рассказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, многие иностранцы заключают фиктивные браки, чтобы получить разрешение на проживание в России вне установленных квот. Закон призвать уменьшить количество таких браков.

Ирина Петрова