На заседании комитета Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, депутаты рассмотрели кандидатуру на должность председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ЗС ПК.

Предыдущий руководитель надзорного ведомства Игорь Ватулин считал приморские финансы с января 2017 года до февраля 2018 года. Депутаты Законодательного собрания на очередном заседании 28 февраля приняли его досрочную отставку. Сам Игорь Игоревич на заседании не присутствовал и мотивы своего решения не разъяснил. На что, безусловно, имеет право.

Новая кандидатура на высокую должность была представлена врио губернатора Приморского края Андреем Тарасенко и председателем Законодательного Собрания Александром Роликом. По мнению высших должностных лиц Приморья, вакантное место может занять Юрий Высоцкий. Он имеет высшее образование, в 1985 году окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (квалификация "военный инженер-электрик"), в 1995 году - Благовещенский финансово-экономический колледж по специальности "налоги и налогообложение" (квалификация "финансист"), в 2006 году прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и гос. службы при Президенте РФ по программе "Финансово-кредитная и налоговая политика государства". Заключение о соответствии его кандидатуры установленным требованиям также дано Счетной палатой РФ.

Как отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, также проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных Юрием Высоцким в Контрольно-счетную палату Приморского края. По результатам проверки установлена достоверность и полнота данных сведений. Ограничения и запреты, определенные Федеральным законом "О противодействии коррупции", соблюдены. Обстоятельства, препятствующие поступлению на государственную должность Приморского края, не выявлены. Заключение о соответствии его кандидатуры установленным требованиям также дано Счетной палатой РФ.

Депутаты комитета задали Юрию Высоцкому ряд уточняющих вопросов, после чего приняли решение согласиться с кандидатурой Юрия Высоцкого, подготовить проект постановления «О назначении председателя Контрольно-счетной палаты» и вынести его на обсуждение на ближайшее заседание Законодательного Собрания Приморского края, которое состоится 30 мая 2018 года.

Дмитрий Санников