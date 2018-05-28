"Золото» и «серебро» завоевали спортсменки на международном турнире по художественной гимнастике «Ника», который состоялся во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Диана Холодкова из Южно-Сахалинска (ДЮСШ по плаванию) стала победительницей турнира «Ника» и Диана Гижица из Корсакова сумела выиграть серебряную медаль.

Значимый турнир, посвященный памяти мастера спорта, одной из сильнейших гимнасток Дальнего Востока Светланы Никаноровой, проводится уже в 21-ый раз. Почти 300 гимнасток из Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской области, а также Республики Корея, старались покорить своим мастерством и вдохновением судей и зрителей.

За награды турнира спортсменки боролись в групповых упражнениях и личном первенстве, с предметами - булавами, лентой, обручем, скакалкой и мячом. Самые юные выступали без предметов.

С каждым годом поклонников одного из самых женственных видов спорта – художественной гимнастики, становится все больше: девочки начинают заниматься с раннего детства и уже в 6-7 лет принимают участие в своих первых соревнованиях (правда, пока без предметов).

Вот так и юная гимнастка из Корсакова Диана Гижица, которая тренируется под руководством тренера Светланы Майоровой, в свой день рождения, 25 мая, сумела выиграть серебряную медаль.

Как рассказала в беседе с DEITA.RU тренер Светлана Николаевна, Диана ответственно готовилась к турниру: тренировались пять раз в неделю по 2-3 часа. Впервые Диана поехала на соревнования в другой город и в день своего 7-летия взошла на пьедестал.

«Вот такой подарок Диана сделала себе, своей сестре-близняшке, которая за нее очень болела и переживала, а также нам всем, - рассказала Светлана Майорова, - очень рады за нее – Диана проявила характер, сумела собраться и завоевать «серебро».

Победительница международного турнира 9-летняя Диана Холодкова из Южно – Сахалинска (тренеры Ксения Тихомирова и Инна Цыганова) покорила своим вдохновенным выступлением и судей и зрителей, выиграв «золото».

Выступление художественных гимнасток из Сахалинской области с полным правом можно назвать очень успешным: девочки, выступая на серьезных турнирах, набираются необходимого опыта, а стремления к победе им хватает – многие сахалинские гимнастки сумели также пробиться в шестерку сильнейших на турнире «Ника».

Добавим, традиционный турнир памяти Светланы Никаноровой уже много лет популяризирует и развивает художественную гимнастику,

и повышает уровень спортивного мастерства и выполнения спортивных разрядов (КМС, I разряд).

Инна Эстрина