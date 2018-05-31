С 1 июня в России изменятся условия оформления мелких ДТП, но не во всех городах, сообщает DEITA.RU.

Так, водители смогут самостоятельно оформить мелкую аварию, если ущерб не превышает 100 тысяч рублей. Сейчас зафиксировать аварию без сотрудника ГИБДД можно, если последствия авария оцениваются максимум в 50 тысяч рублей.

Об этом говорится в Федеральном законе от 29 декабря 2017 г. N 448-Ф3 "О внесении изменений в статьи 111 и 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Обычно оформление таких аварий самостоятельно возможно только, если нет разногласий у водителей. Но с 1 июня в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях допускается оформление ДТП без участия сотрудников полиции даже при наличии разногласий участников аварии.

Ирина Петрова