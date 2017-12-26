На сегодняшний день все большее количество людей проводит свое время на спортивных объектах. Основная цель их занятий заключается в улучшении своего самочувствия. В связи с этим такие объекты, как спортивно-оздоровительные сооружения, играют важную роль в жизни каждого населенного пункта. Они служат не только для профессиональных занятий спортом. Их посещают для оздоровления и поддержания формы. Как развиваются физическая культура и спорт на Сахалине и Курилах? Какие главные спортивные объекты появились на островах в 2017 году – в обзоре «Deita.ru».

«В последние годы островитяне проявляют все больший интерес к здоровому образу жизни, и мы должны создать все необходимые условия для того, чтобы упростить доступ к спортивной инфраструктуре для всех категорий граждан. В масштабах страны к 2020 году доля населения, занимающаяся физкультурой и спортом, должна вырасти до 40%. В Сахалинской области таких людей уже порядка 39%. За последние два года в регионе построено 50 новых спортивных объектов. Безусловно, мы продолжим уделять самое пристальное внимание развитию физкультуры и спорта в островном регионе», - подчеркнул министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков.

Январь

Главная стройка 2017 года – строительство спортивной школы для «летающих лыжников». Реконструкция спортивной базы отделения по прыжкам на лыжах с трамплина школы зимних видов спорта началась в конце 2016 года. Старое здание спортивного учреждения было построено в 1956 году. В нем не было водопровода и отопления. Общая площадь нового здания составит 3000 квадратных метров. На двух этажах оборудуют душевые кабины, раздевалки для мальчиков и девочек, туалетные комнаты, тренерские и помещения для хранения инвентаря. Также планируется обустроить тренажерный зал и массажный кабинет.

А в Углегорском районе завершилось строительство лыжной базы. На земельном участке площадью 400 квадратных метров в полном объеме выполнены строительно-монтажные работы по возведению модульных блоков нового здания. На объекте были установлены фундаментальные блоки, проведен септик, подключено электричество. Также выполнены работы по благоустройству прилегающей территории с установкой бордюров, обустроена парковка для автотранспорта, установлены опоры освещения, выполнено ограждение объекта, сделан пожарный проезд. В новом здании лыжной базы будут располагаться тренерские, небольшой спортивный зал, медицинский кабинет, раздевалка мужская и женская с душевыми комнатами для спортсменов, туалетные комнаты, складское помещение, смазочная, буфет, а также два гостиничных номера для размещения спортсменов во время учебно-спортивных сборов и на время соревнований. Помимо этого, в здании будет организован прокат лыжного инвентаря для населения района, также предусмотрена раздевалка для посетителей.

После реконструкции в школе зимних видов спорта Южно-Сахалинска открывается обновленный трамплин К-70. Специалисты ведут подготовку трассы. Для того чтобы она была скользкой и гладкой приобретено специальное оборудование - фрезу для укладки лыжни. Специальная насадка, вес которой достигает 120 кг, подвешивается на трос. От начала разгона до вершины трамплина при помощи крутящегося механизма ее поднимаю вверх. Затем опускают вниз и так несколько раз.

На трамплине появилась техника, которая облегчит работу судьям и тренерам. Современные компьютеры позволят точно определять длину и скорость прыжка, а также силу ветра. Датчики ветра располагаются на горе приземления. Они сигнализируют о направлении ветра, турбулентности и скорости ветра. По стартовым светофорам спортсмен будет ориентироваться, в какой момент ему можно прыгать. На горе разгона размещают датчики скорости разгона. Это хороший ориентир для спортсмена и судей.

Февраль

В Холмске торжественно открыли новый канатно-бугельный подъемник. Строительство канатно-буксировочной дороги и подготовка горнолыжной трассы в Холмске начались в 2016 году. На этой горе воспитаны десятки известных спортсменов. И по-прежнему горнолыжный спорт интересен для жителей портового города. Здесь катаются как малыши, так и люди преклонного возраста. Планы по дальнейшему благоустройству трассы уже есть: летом начнутся работы по строительству еще одной трассы на 900 метров. В планах даже организация горки для желающих кататься на тюбингах, ледянках и санях. С открытием новой трассы, у холмчан появилась возможность проводить соревнования межмуниципального и регионального значения.

А в селе Горнозаводск Невельского района открыли новые лыжную базу и канатно-буксировочную дорогу. В новом здании базы расположены комнаты хранения инвентаря, раздевалки, мастерская для ремонта снаряжения, медпункт и санузлы. Несколько помещений отведены под размещение отделения лыжных гонок ДЮСШ Невельска. Уже сегодня здесь действует бесплатный прокат беговых лыж. А недавно сделали освещение трассы, чтобы людям было можно после работы, даже в позднее время, совершать лыжные прогулки.

Не забыты и летние виды спорта. В Южно-Курильске на острове Кунашир начал работать первый плавательный бассейн, недавно введенный в эксплуатацию. В режиме свободного плавания в нем занимаются взрослые и дети. В спортивно-оздоровительном комплексе, включающем в себя 25-метровый плавательный бассейн, будут проводиться уроки физической культуры для школьников. Здесь организуют работу спортивных секций, подготовку к сдаче нормативов комплекса «ГТО», а также тренировки для всех желающих. Общая площадь двухэтажного сооружения — 1923 квадратных метра. Ранее — в конце ноября 2016 года — на Южных Курилах был открыт еще один спорткомплекс. Он расположен на соседнем острове Шикотан.

Март

В Южно-Сахалинске продолжается строительство аэродинамического комплекса, начавшееся прошлой осенью. Новому объекту уже даже присвоен адрес - улица Венская, 7. Аэродинамическая труба - специальный спортивный объект, возводимый для тренировок воспитанников парашютной секции центра технических видов спорта. Она же будут использоваться в коммерческих целях для полетов всех желающих. Территория объекта будет благоустроена, в нем откроют небольшое кафе. Сахалинская аэродинамическая труба станет единственным подобным объектом на Дальнем Востоке.

Апрель

Сразу 17 спортивных площадок строят в Сахалинской области в 2017 году. По одному комплексу в Корсакове, Поронайске, Горнозаводске, селе Победино Смирныховского городского округа, селе Пензенское Томаринского района, селе Чир-Унвд Тымовского городского округа, селе Поречье Углегорского муниципального района и в самом районном центре, на улице Победы в районе дома 196, помимо этого объекты появятся в селе Правда Холмского района, в Александровск-Сахалинском, Долинске, Охе и Ногликах. В Южно-Сахалинске возведут 2 спортивные площадки - в селе Старорусское и поселке Санаторное.

«В этом году большой упор делаем на сельскую местность, где ощущается острая нехватка открытых спортивных сооружений. Поставим пока по одной площадке, в дальнейшем, если будут запросы от местных администраций, будем возводить дополнительные. На сегодняшний день мы работаем по типовому проекту. Подобные уже возведены в областном центре и многих муниципальных образованиях Сахалинской области. Они соответствуют и погодным условиям, которые присуще островному региону, и всем предъявляемыми нами требованиям по оснащенности и безопасности» - рассказал министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков.

Школа зимних видов спорта получила новые винтовки. Пневматическую винтовку будут использовать старшие дети на тренировках и соревнованиях. Заместитель директора спортивного учреждения Максим Шибаров отмечает, что на этот вид техники необходимо разрешение, и хранится оно в специальной, секретной оружейной комнате. «Использовать оружие можно только на биатлонном стрельбище. Подобное уже есть в Томари. Еще одно появится на лыжебиатлонном-комплексе, который сейчас возводят в областном центре», - рассказал Максим Шибаров.

А центр технических видов спорта объявил о наборе в первую истории секцию самолетного спорта. Мальчишки и девчонки 16-17 лет, грезящие небом, могут прийти в центр и абсолютно бесплатно научиться управлять самолетом. Еще несколько лет назад об этом нельзя было и думать, но ЦТВС создан для того, чтобы воплощать детские мечты в жизнь, готовить кадры в том числе для большой авиации, а в итоге - делать так, чтобы молодежь оставалась в Сахалинской области.

Май

В лесопарковой зоне, расположенной с восточной стороны «Кристалла», открылся обновленный профессиональный воркаут-городок, состоящий из нескольких каскадов турников для отжиманий и подтягиваний, рукохода, шведской стенки, брусьев для отжиманий и других элементов специального оборудования. Воркаут-городок общей площадью 260 квадратных метров находится в свободном доступе, и здесь могут заниматься все желающие.

Июнь

В Поронайске готовят к открытию многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс. Он включает в себя многофункциональный спортивный зал, где можно проводить занятия по баскетболу, волейболу, мини-футболу, теннису, а также боксу: арена 7 на 7 метров для занятий этим видом спорта предусмотрена в проекте. На втором этаже располагается плавательный бассейн 12 на 25 метров с четырьмя дорожками. Одновременно заниматься плаванием смогут 48 человек.

Новый комплекс отвечает всем требованиям доступности социально-значимых объектов для маломобильных групп граждан. Здесь предусмотрены пандусы, лифты, отдельные душевые, а также ширина проходов увеличена в соответствии с нормативами. На тротуарах по всему периметру физкультурно-оздоровительногоа комплекс установлена тактильная плитка для слабовидящих людей.

Июль

В школе зимних видов спорта появилось сразу два крытых спортивных городка и полоса препятствий. Одна крытая площадка установлена на лыжной базе по улице Венской, вторая на ул.Горького, здесь же расположилась полоса препятствий. Последняя включает в себя сразу 5 разнообразных элементов: лабиринт, стена, разрушенный мост, бревно и окно. Длина полосы препятствий составляет 35 метров. Это общевойсковая полоса препятствий неполного комплекта, которая рассчитана на детей и подростков. Но при этом на ней могут заниматься и взрослые. Днем на полосе препятствий проходят тренировки у лыжников и биатлонистов, а в вечернее время она заполняется любителями здорового образа жизни.

А юные стрелки сахалинского центра технических видов спорта готовятся обживать новый тир. Ремонтные работы в помещении, расположенном рядом с новым офисом ЦТВС в Южно-Сахалинске, уже завершены. В секцию пневматической стрельбы набрано 25 детей от 12 лет и старше. Конкуренцию 22 мальчишкам составят 3 девочки. Обучение здесь, как и во всех других секциях ЦТВС, бесплатное.

Август

В августе был определен подрядчик на проектирование многофункционального спортивного комплекса с ледовой ареной в Макарове. Ей стала компания "Вива". Данная организация уже занимается проектированием и строительством еще одного крупного спортивного объекта в островном регионе - универсального тренировочного спортивного комплекса с ледовой ареной в городе Южно-Сахалинск (второй лед дворца спорта "Кристалл").

На территории будущего спорткомплекса в полном объеме завершены земляные работы, и возведен фундамент. Новый спортивный объект будет включать в себя крытую ледовую арену, которая позволит хоккеистам продлить сезон, универсальный спортивных зал для игровых видов спорта, а также залы для бокса и хореографии. Административно-бытовой корпус будет также включать в себя раздевалки, душевые и санузлы, медицинский и массажный кабинеты.

Сентябрь

Южно-Курильская средняя школа — одно из двух средних общеобразовательных учреждений районного центра острова Кунашир. В ней обучаются 580 человек. В сентябре на ее территории открыли новый спортивный комплекс, который включает в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, помещения для переодевания, беговые дорожки, площадку для прыжков в длину и турники. Покрытие нового футбольного поля во многом уникально для Дальнего Востока и не применялось при строительстве школьных стадионов в азиатской части страны. Поле покрывает искусственная фибриллированная трава, которая быстро восстанавливается после нагрузки, устойчива к ультрафиолетовым лучам и позволяет играть даже в минусовую погоду.

Планируется, что на стадионе будут заниматься не только учащиеся южно-курильской средней школы, но и других образовательных учреждений острова, также там смогут проводить районные соревнования, соревнования по комплексу ГТО.

Октябрь

В излюбленном месте отдыха горожан - парке Южно-Сахалинска после масштабной реконструкции открыт многофункциональный стадион «Космос». На обновленном стадионе будут проходить футбольные соревнования. Зимой — работать каток. Для любителей легкой атлетики здесь предусмотрены беговые дорожки со специальным покрытием, а также асфальтированные — для катания на роликах. Оборудован и комплекс для сдачи нормативов ГТО, есть уличные тренажеры, волейбольная площадка, воркаут-городок, а также поле для игры в мини-футбол.

В октябре в Южно-Сахалинской школе зимних видов спорта завершилась реконструкция лыжероллерной трассы. К имеющемуся кругу в 3,5 километра добавилось две петли, таким образом, спортсмены получили в свое распоряжение шесть километров лыжероллерных трасс. Самый длинный круг теперь составляет 5,5 километров. Также все желающие могут использовать для тренировок подготовленный 2,5-километровый «имитационный» круг. Подготовленные дорожки идут вверх-вниз девять раз практически без остановки, повторяя профиль лыжной трассы. Круг подходит не только для бега, но и для скандинавской ходьбы, которая все больше пользуется популярностью у сахалинцев.

Реконструкция лыжероллерной трассы началась в 2016 году. Были прорублены широкие просеки, проведен большой объем работ по водоотведению. В этом году будущие трассы были отсыпаны, с сентября началось асфальтирование, а в октябре спортсмены вышли на трассу.

Ноябрь

25 ноября В Южно-Сахалинске в планировочном районе Новоалександровск торжественно открыли универсальный спортивный комплекс «Чемпион». В Южно-Сахалинске открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион». Быстровозводимый объект площадью 1200 квадратных метров построен по принципу каркасно-тентовой конструкции.

Это многофункциональная площадка для занятий баскетболом, футболом, художественной гимнастикой и фитнесом. Площадь спортивного сооружения около 1000 м2. Здесь предусмотрены душевые кабинки, раздевалки и тренерские комнаты. Подобные спортивные комплексы построены в Южно-Сахалинске, Новоалександровске, Луговом и по улице Деповской. Все три комплекса могут принимать людей с ограниченными физическими возможностями.

«Сюда могут прийти и записаться в бесплатную секцию все желающие. Также будем проводить соревнования по различным видам спорта и организуем занятия по социальному фитнесу, - сказал министр спорта и молодежной политики региона Сергей Буренков. - Мы должны сделать доступной спортивную инфраструктуру для массового посетителя. Это задача, поставленная Президентом Владимир Путиным. И над ее решением мы сегодня активно работаем».

Декабрь

23 декабря на в островном регионе состоялось долгожданное открытие горнолыжного сезона. Как рассказал министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков, -«За лето выполнили профилирование склонов, убрали камни и другие препятствия. Поэтому сегодня трассы "Горного воздуха» приведены в состояние, близкое к идеальному. Помогла и погода. На Большевике уже выпало два метра снега. Поэтому удалось открыть сезон на неделю раньше, чем в прежние годы, и задействовать все трассы».

В теплое время года сотрудники комплекса на склонах горы Большевик, расположенного практически в городской черте Южно-Сахалинска, провели серьезную профилактику и усовершенствование горнолыжных трасс. Сегодня у "Горного воздуха", считают эксперты, нет конкурентов на Дальнем Востоке. Здесь создана самая обширная зона катания с трассами как для подготовленных спортсменов, так и для начинающих.

Как сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, - «В этом сезоне планируем открыть новые трассы на горе Красной. Запустим и новую канатную дорогу длиной 2,4 километра. Достроим также входную группу с камерой хранения, кассами, прокатом, кафе в районе нижней площадки «Горного воздуха».

А на трассах биатлонного центра в Южно-Сахалинске началась закатка лыжни Сертифицированные 4- и 5-километровые круги готовы для тренировок и лыжных прогулок для всех желающих. Для удобства они соединены с лыжными трассами базы «Спартак».

Великолепные снежные условия позволяют работать на полную мощность всем лыжным объектам островной столицы. Даже еще не введенный в строй лыже-биатлонный комплекс готов принять у себя спортсменов. Тяжелая техника, которой требуется минимум полметра снега, начала укатывать лыжные и биатлонные круги.

— На данный момент завершается установка вакс-кабин — модульных домиков для подготовки и хранения лыжного инвентаря, а также судейский дом, где будут размещаться судьи, комментаторы и оборудование для хронометража, а также всё необходимое для проведения соревнований, — рассказал заместитель директора школы зимних видов спорта Максим Шибаров. — В тестовом режиме уже работает освещение лыжных трасс и стрельбища — в скором времени мы его запустим в рабочем режиме.

Завершается монтаж малых мишенных установок для стрельбы из пневматического оружия, которые будут использоваться уже в марте для детского всероссийского "Кубка Анны Богалий — Skimir" по биатлону. торжественное открытие биатлонного центра намечено на январь 2018 года.

Дмитрий Санников