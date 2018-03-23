Изменить что-то в собственной жизни мечтают многие, но мало кто решается - взять и сделать. Две сахалинские девушки Александра и Кристина на это решились. Они оставили стабильную и успешную жизнь и в свободном полёте, не загадывая о том, что будет дальше, отправились в путешествие по России. Почти что автостопом. Сейчас у них план – добраться до города Сочи. За сколько времени? Не загадывают. О том, почему они оставили стабильную жизнь, на чём собираются передвигаться по стране и что надеются найти в путешествии Александра и Кристина рассказали корреспонденту DEITA.RU.

Красивые, молодые, на первый взгляд, совсем студенческого возраста. Оказалось, что нет, это не студенческая романтика, а вполне взвешенное, хотя, как они сами признаются, и спонтанно возникшее решение. У них в жизни всё было стабильно и надёжно. Александре 30 лет, она хозяйка своего вполне раскрученного магазин спортивной одежды, Кристине 28 лет – в Южно-Сахалинске собственная танцевальная школа. Востребованы, успешны. Но……

- Как возникла у вас идея бросить всё и отправиться путешествовать?

Кристина: У нас просто совпали намерения. Мы с Сашей знакомы не так давно, где то полгода. Я хотела уехать с Сахалина, а она не так давно туда вернулась. Как-то мы встретились в неформальной обстановке поболтать и она говорит: «Как то на Сахалине скучно, может в Москву переехать. Нет, в Москву не хочу, вот бы в кругосветку!» Я и говорю: «А поехали!» Так и собрались.

- Какой у вас план?

Александра: Мы планируем проехать от Сахалина до Сочи - от Охотского моря до Чёрного. Начали путешествие 23 февраля, две недели уже прожили на Камчатке, затем – Владивосток, далее Хабаровск. Там мы планируем задержаться не надолго, потому что хотим успеть на Байкал. Мечтаем погулять по голубому льду, покататься на коньках и увидеть байкальскую красоту своими глазами.

Кристина: Потом по плану Алтай, затем город Миасс, под Челябинском, хотя как получится, у нас нет чёткого плана. Мы совершенно свободны и можем передвигаться в любое место.

- Каким способом вы передвигаетесь?

Кристина: Хотим испробовать разное. На Камчатку конечно самолётом летели и оттуда до Владивостока тоже. По Камчатке пришлось и автостопом путешествовать. Сейчас есть предложение отправиться в Хабаровск на большегрузной фуре, и это интересная авантюра. Конечно, если всё совпадёт по времени, поедем. Мы принимаем решения по факту. Заранее не планируем.

- То есть вы приезжаете на место, и ищите возможность как вам двигаться дальше? А как, через что вы ищите?

Александра: В первую очередь нам помогает наш блог который мы ведём в инстаграм. Это наша основная площадка, через которую мы знакомимся и общаемся с людьми. Кому-то интересно поддержать проект - нас приглашают в какие-то места. Кому-то интересно, что бы мы сняли видео о них. Так общаясь, мы продвигаемся в своих намерениях.

- То есть вы двигаетесь в реальном пространстве и параллельно в виртуальном?

Александра: Да, нас видят, нас смотрят, у нас растут просмотры, количество подписчиков очень активно увеличивается. Мы назвали наш блог «Live Проект-Путешествие Птицы» и не ожидали, что будет такой взрыв интереса к нам за столь короткий период.

- Когда ваше путешествие только началось, что вы почувствовали?

Кристина: Как только мы приземлились на Камчатку у меня возникла ощущение, что я там, где и должна находиться. Конечно же было волнение, была эйфория от удовольствия, от того что я нашла то, что мне нравится.

- А что вы нашли?

Александра: В первую очередь себя. У меня были серьёзные внутренние конфликты. На протяжении всей своей жизни я понимала, что нахожусь не на своем месте. Мне всё время хотелось изменить что-то. Для этого я меняла города, меняла людей, меняла бизнесы которыми занималась. Постоянно были перемены и при этих переменах я всё равно не ощущала комфорта внутри. Решившись на это путешествие, ещё на Сахалине у меня были сомнения - вдруг я совершаю какую-то ошибку. Но уже на Камчатке поняла, что это было правильное решение. Я как будто сорвала с себя маски и чувствую теперь себя собой. Сейчас я наслаждаюсь жизнью и уже нашла ответы на многие вопросы, на которые я не могла найти ответ за 30 лет своей жизни.

Для нас это не просто какая-то авантюра - вот девчонки веселушки, хохотушки едут по стране. Я вернулась на Сахалин и открыла там магазин, занималась дизайнерской одеждой для фитнеса, об этом бизнесе я мечтала долгое время, я к этому шла, и мне пришлось отказаться от него ради того, что бы сейчас быть здесь. То есть это путешествие очень осознанное решение. На весах стояла стабильность, финансовая достаточность и вот эта наша авантюра. Я выбрала её.





Кристина: У меня тоже была очень стабильная жизнь. Я всю жизнь занималась спортом, бальными танцами с четырёх лет. У нас с партнером была своя танцевальная школа. У меня была ещё своя группа по воздушным полотнам – занимаюсь этим тоже профессионально. Очень хороший заработок был и отношения были, и практически семья. Всё очень стабильно и хорошо, но всё равно в душе всегда была потребность сделать что-то такое особенное. Хотя я и раньше меняла свою жизнь, уезжала с Сахалина, возвращалась обратно, но это было не на долгий период времени, не совсем серьёзно, не несло в душе никаких серьёзных переживаний. А вот сейчас – это взвешенное, взрослое решение. Хотя порой нам говорят, что мы сумасшедшие, что так жить нельзя, но первый раз в жизни у меня есть ощущение, что я на своём месте и делаю что-то такое правильное, за что мне никогда не будет стыдно. Навыки, которые у меня есть, очень помогают в путешествии, и я понимаю, что смогу обеспечивать себя в любом месте.

Всё в жизни не случайно, и случайности не случайны. И события в моей жизни сложились таким образом, что мы с Сашей встретились. У меня была хорошая должность – директор одной молодой сахалинской компании, Саша к нам пришла, воспользовалась услугами, и мы познакомившись с первого момента поняли, что что-то общее между нами есть. Потом через некоторое время у меня всё в жизни поменялось, я хотела уехать. Так всё сложилось, и из этого появилось новое.

- О чём вы рассказываете в своём блоге?

Александра: Мы освещаем все интересные места, которые посещаем. Например, на Камчатке летали на параплане, катались на лайках, ездили на горячие источники и нам писали: спасибо, что показали это, теперь и мы будем знать. Владивосток более цивилизованное место, поэтому это клубы, рестораны, места в которых мы проживаем. Здесь мы катались на фуникулёре, были на подводной лодке, проехались по мостам, побывали на Токаревском маяке. Мы снимаем набольшие ролики, и по ним можно составить какое-то впечатление о месте.

- Жилье, я так понимаю, вы не оплачиваете, а рассказываете об этом месте у себя в блоге?

Кристина: Да, нас приглашают. Самолёты, конечно, оплачиваем сами.

- Расскажите о какой либо интересной встрече.

Александра: Во Владивостоке мы впервые в жизни были на встрече каучсёрферов. Это такие люди, которые принимают у себя путешественников. Можно зарегистрироваться на сайте и найти в городе, куда приезжаешь человека, у которого можно остановиться, то есть это такая всемирная поддержка путешественников. Было очень интересно. Нам тоже интересно попробовать, как мы будем себя чувствовать, живя у незнакомого человека в доме. У нас есть такое предложение из Хабаровска, но потом нам предложили остановиться в отеле и мы пока воспользуемся этой возможностью.

Кристина: Есть приложение, на котором можно зарегистрироваться, там не только жильё предоставляют, но можно, например, встречу организовать. Через это приложение мы и узнали, что будет сбор во Владивостоке. Девиз этого сообщества: «Путешествуй сидя на диване». То есть к людям приезжают путешественники из других городов, стран, делятся с ними своим опытом, впечатлениями и принимающая сторона вроде как тоже переживает себя в путешествии.

- Какой у вас девиз по жизни?

Кристина: Позиция, которую мы выбрали – то, что мир относится к тебе так, как ты относишься к нему. Многие люди даже представить себе не могут, что можно вот так вот отправиться в путешествие с минимальной суммой на затраты. У людей много стереотипов, и мы их разрушаем. Мой девиз – вперед, вперед и только вперёд.

Александра: Мой девиз по жизни – всё начинается с мысли. Всё начинается в нашей голове и если человек может себе что-то представить, то он может этого достигнуть. Главное перенастроить себя на позитив. Если ты относишься к миру с открытой душой, то он относится к тебе так же. У меня был довольно большой негативный жизненный опыт и сейчас огромный контраст в жизни. Обстоятельства абсолютно по-другому начали складываться. Многие люди не верят, что можно, что-то изменить с помощью мысли, но это так, и я сама тому пример.

Я воспитывалась в среде, где считалось, что жизнь должна складываться по сценарию – закончить университет, устроиться на работу, выйти замуж, родить детей. Большинство людей так живут – берут кредиты, берут ипотеку, кушают, пьют и ждут пятницу. Я жила такой жизнью десять лет и понимала, что она меня не устраивает. Я год над этим работала – меняла свои мысли, пыталась поверить в то, что всё возможно. И в какой-то момент всё изменилось – как будто дверь открылась и я попала в новый мир. Сейчас меня ничего не напрягает, я просыпаюсь каждое утро счастливая, и я знаю, что в любой день могу сделать то, что хочу

- Что будет дальше. Ведь когда-то ваше путешествие завершиться?

Мы назвали этот путь первым этапом «Live Проект-Путешествие Птицы». Через три месяца у нас будут готовы загранпаспорта, и возможно мы поедем дальше по миру. Мы не загадываем заранее что будет. Жизнь предлагает много прекрасных поворотов. Мы готовы к новым вариантам и личным открытиям.

Ирина Павленко