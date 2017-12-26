Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России» провели третье исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов, сообщает "Deita.ru".

По итогам рейтинга, Сахалинская область набрала 72.6 балла, что на 14 баллов больше в сравнении с 2016 годом. Тогда Сахалинская область смогла набрать 58.1 балл. В рейтинге-2017 островной регион с точки зрения туристической привлекательности занял 24 место, оставив за собой Ленинградскую область с Хабаровским краем. Последним в рейтинге регионов в 2017 году стал Чукотский автономный округ. Лидером рейтинга оказался Краснодарский край.

При начислении баллов эксперты учитывали 10 пунктов: от уровня развития гостиничного бизнеса, туристской уникальности до криминогенной обстановки и проявленному интересу к региону у интернет-пользователей.

National Geographic опубликовали статью о туристической привлекательности Сахалина

14 ноября, 2017

Летом по приглашению Агентства по туризму Сахалин посетила международная делегация National Geographic.

В составе звездной делегации присутствовали главный редактор журнала National Geographic Израиль Daphne Raz, оператор Eddie Gerald и главный редактор National Geographic Россия Андрей Паламарчук.

Виктор Бруевич