Сахалинская область получила от экспертов всемирного банка высокую оценку по динамике развития инициативного бюджетирования, сообщает "Deita.ru".

Это программа, направленная на воплощение в жизнь идей граждан. За год ее реализации в регионе удалось разработать и осуществить 15 проектов. Каждый из них получил поддержку в размере до 3 миллионов рублей.

Всего же по результатам встреч с сахалинцами и курильчанами отобраны 68 проектов, которые претендуют на получение финансовой помощи. Большинство голосов отдано за обустройство спортивных площадок, сельских дорог, благоустройство скверов и зон отдыха, ремонт объектов водоснабжения, установку уличного освещения. При этом предприниматели готовы поддержать 39 общественно-значимых инициатив.

Специалисты считают, что новая система распределения бюджетных средств существенно повысила в районах гражданскую активность Возможность предложить и реализовать свои идеи появилась и у школьников. С этого года в Сахалинской области стартовал уникальный проект – «Молодежный бюджет». Островные старшеклассники уже выдвинули более 100 инициатив по обустройству населенных пунктов, ремонту и строительству значимых объектов. Каждой школе, по решению совета старшеклассников, предоставлено право распорядиться бюджетом в размере до 3 миллионов рублей.

В 2018 году программа инициативного бюджетирования распространится на все районы Сахалинской области. Предусмотрено выделение 125 миллионов рублей на эти цели – это примерно в 4 раза больше, чем в этом году.

Виктор Бруевич