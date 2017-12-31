На Сахалине продолжаются восстановительные работы после мощного циклона, об этом Deita.ru сообщили в правительстве Сахалинской области.

25 декабря, когда островной регион находился во власти стихии, порывами ураганного ветра были повреждены кровли 46 жилых домов и 10 социальных и административных объектов в Ногликском, Макаровском, Углегорском, Холмском и Томаринском районах. Ликвидация последствий циклона в муниципалитетах ведется на данный момент и продолжится в предпраздничные дни до тех пора, пока не будет восстановлено все до последней крыши.





В Холмске больше всего пострадали крыши двух зданий — жилого дома по улице Советской, 72 и лицея «Надежда». На объектах каждый день проводятся восстановительные работы. По плану все крыши должны быть починены до 1 февраля 2018 года. До этого будут все кровли закрыты временным покрытием, чтобы не допустить протечек во время следующего снегопада.

Екатерина Лапкина