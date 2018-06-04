Члены областной Думы Сахалина решили отправить президенту Владимиру Путину обращение с просьбой построить мост, который бы соединил материковую часть России и остров Сахалин, сообщает DEITA RU.

Для реализации задуманного регион готов потратить нефтегазовые средства с проекта «Сахалин-2». Спикер местного парламента Андрей Хапочкин отметил, что множество жителей острова беспокоит проблема отсутствия наземной связи острова с материком. Поэтому, по словам Хапочкина, на внеочередном заседании областной думы было решено обратиться напрямую к президенту России о «строительстве мостового перехода.

На Сахалине уверены, что реализация этого проекта спровоцирует снижения цен более чем на 30%. Подешевеют стройматериалы, продукты питания, бытовые товары и все то, что завозится на остров с материковой части страны. Также власти уверены, что цены на жилье по тем же причинам заметно снизятся. Пока Сахалин остается в топе Дальневосточных регионов по стоимости квадратного метра жилья.

Порты, транспортная инфраструктура и морские порты тоже могут получить развитие после прихода моста на остров. Будет возможность частично разгрузить порты Приморья и взять на себя часть грузов стран АТР, - подчёркивают власти.

Напомним, что вопрос о строительстве сухопутного сообщения с Сахалином поднимался в Минтрансе еще в 2013 году. Тогда планировали строительство нескольких железнодорожных линий, но разработка этого проекта была приостановлена по неизвестным причинам. В прошлом году Владимир Путин потребовал возобновить работы над мостовыми переходами, предложив включить в общий комплекс несколько участков автодороги. Примерная стоимость предполагаемых проекта оценивается специалистами более чем в 500 миллиардов рублей.

Максим Низкодубов