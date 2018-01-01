В Южно-Сахалинске сгорела главная елка островного региона, сообщает «Deita.ru».

Как рассказывают очевидцы, искусственное дерево выгорело дотла. Основной причиной пожара называют неаккуратно пущенный фейерверк. От новогодней красавицы остался только металлический каркас. Пожарные приехали быстро. Несмотря на пожар, сахалинцы не прекратили бурное веселье. И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка.

«У нас в Южном все по суровому, и по настоящему. Все кричат - ёлочка гори!!! И ёлочка горит!» - пишет комментатор в одном из популярных сахалинских пабликов.

Дмитрий Санников