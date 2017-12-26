Стал известен рейтинг эффективности работы многофункциональных центров по предоставлению муниципальных или государственных услуг в регионах России. Сахалинская область заняла почетное место в списке лучших. Все субъекты РФ были разбиты по четырем уровням – от высокого до низкого, сообщает "Deita.ru".

Высокий уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ продемонстрировали 59 регионов. Традиционно здесь все самые сильные и активные регионы В частности такие как Москва, Сахалинская область, Приморский край, Республика Дагестан, Ростовская область, Тюмень и многие другие. Эти субъекты не только выполняют обязательные требования, но и активно двигают весь проект вперед.

Ежеквартальный рейтинг по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ составляется министерством экономического развития России с 2014 года. Оцениваются такие показатели, как количество граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня, а также соответствие правилам организации деятельности МФЦ и единому фирменному стилю и так далее.

Как стало известно, 10 субъектов РФ оказались в группе со средним уровнем эффективности, еще 12 регионов продемонстрировали удовлетворительный уровень работы сети МФЦ. Замыкают рейтинг Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым и Тверская область, в которых эффективность деятельности по развитию сети МФЦ была оценена как низкая. В работе сети МФЦ этих субъектов были выявлены существенные недостатки.

Виктор Бруевич