В Сахалинской области в текущем году сельские хозяйства приобрели 98 единиц белорусской техники. Общая сумма составила 63,5 миллионов рублей, сообщает Deita.ru. В числе закупок числятся такторы «Беларус», погрузчики «Амкадор», кормоуборочные, капустоуборочный и морковоуборочный комбайны, техника для проведения мелиоративных работ и другие. На сегодняшний день идет поставка погрузчиков для одного из сельскохозяйственных кооперативов.

Вся эта техника обслуживается сервисным центром по ремонту белорусской техники. С предложением о его создании вышли власти островного региона совместно с коллегами из Республики Беларусь. Центр особенно важен для сахалинских аграриев – в регионе ведется эффективное сотрудничество с производителями сельскохозяйственной техники дружественной страны.

На предприятии имеются площади и оборудование для проведения полного комплекса ремонтных работ. Там можно приобрести запасные части, пройти обучение по работе с техникой. Специалисты прошли обучение на заводах производителей. Более того, в случае необходимости, они выезжают на хозяйства, что особенно удобно аграриям.

Кроме этого, предприятие активно сотрудничает с фермерами. Такое взаимодействие особенно важно для получателей «дальневосточных гектаров» на Сахалине. Тем, кто создал личное подсобное хозяйство, в региональном министерстве сельского хозяйства осуществляется 50% возмещение лизинговых платежей по заключенным договорам лизинга на приобретение малогабаритной техники.

Марта Нота