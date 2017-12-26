В Южно-Сахалинске Сахалинской области уже приготовили часть трасс для приема спортсменов, сообщает "Deita.ru".

Так, теперь доступны для занятий 4 и 5 километровые трассы. Для большего удобства их соединили с лыжными трассами местной базы Спартак. Сейчас продолжается закатка лыжни на остальных трассах.

В последние недели на острове выдалась снежная погода. На трассы выпало достаточно снега, чтобы тяжелая техника смогла работать над укаткой.

– На данный момент завершается установка вакс-кабин – модульных домиков для подготовки и хранения лыжного инвентаря, а также судейский дом, где будут размещаться судьи, комментаторы и оборудование для хронометража, а также всё необходимое для проведения соревнований, – рассказал заместитель директора школы зимних видов спорта Максим Шибаров. – В тестовом режиме уже работает освещение лыжных трасс и стрельбища – в скором времени мы его запустим в рабочем режиме.

Также на сегодняшний завершается наладка малых мишеней для стрельбы из пневматического оружия. Их планируют использовать уже в марте для детского всероссийского "Кубка Анны Богалий-SKIMiR" по биатлону.

Для подготовки комплекса провели большую работу. Летом была подготовлена в грунтовом исполнении 5-километровая лыжная трасса и 4-километровый освещенный биатлонный круг. Сейчас начинается закатка разминочного круга длинной чуть больше одного километра - это более пологая простая трасса, которая подойдет для тех, кто пришел без лыж.

Торжественное открытие первого этапа строительства комплекса намечено на январь. Тогда же пройдут первые старты. Однако уже сегодня все лыжники смогут оценить новые трассы, стартуя либо от ледового комплекса "Кристалл", либо от лыжного стадиона Спартак.