Администрация Анивы, министерство спорта Сахалинской области и спортивная школа села Троицкое сумели подготовить настоящий праздник лыжного спорта, сообщили «Deita.ru» в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Село Троицкое славится своими великолепными лыжными трассами, с разнообразным рельефом и красивыми видами. Обилие снега позволило подготовить максимально длинный 20-километровый круг и провести новое мероприятие, завершающее декаду спорта - “Рождественскую лыжню”. Любители лыжных гонок с энтузиазмом восприняли известие о новом старте и массово приехали на сложную дистанцию несмотря на двадцатиградусный мороз. 130 человек со всего Сахалина завершили 20-километровую гонку и еще 68 - двухкилометровую.



Министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Сергей Буренков открыл соревнования приветственным словом, а чуть позже сам отправился на двухкилометровую дистанцию, где сразился с председателем областной думы Андреем Хапочкиным и одержал небольшую победу. Мэр Анивского городского округа Артем Лазарев предпочел полную дистанцию - ему потребовалось 70 минут, чтобы добраться до финиша.



Соревнования также получили международный статус - Шейн Уитфилд из Австралии проехал 20 километров за два с половиной часа, а новозеландец Джером Амори за 80 минут. Джером раньше работал в Южно-Сахалинске, а сейчас прилетел семьей на Сахалин в отпуск.





Молодая семья Карповых из Владивостока проехала на Сахалин, чтобы принять участие в "Рождественской лыжне" - папа-Евгений преодолел 20 километров за 58 минут с седьмым результатом в своей группе, мама-Елена проехала два километра за 6,5 минут, а дочки Соня и Маргарита покорили 200-метровую дистанцию.



Сахалинским лыжникам пришлись по вкусу новые соревнования, потому что они дают дополнительную мотивацию кататься на лыжах в новогодние праздники. Также на них можно набрать важный соревновательный опыт перед Сахалинским лыжным марафоном. В следующем году "Рождественская лыжная" предположительно пройдет 6 января также в селе Троицкое по максимально длинному кругу.

Дмитрий Санников