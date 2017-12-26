В Сахалинской области к концу 2017 года закончится приемка сайта с указанием туристических возможностей региона, сообщает Deita.ru. И уже в первой половине января запустят сайт GoSakhalin. На ресурсе пользователи смогут ознакомиться с предложением местных туроператоров, а также им будет доступна услуга онлайн-бронирования.

– На сегодняшний день еще идет приемка, к концу года разработчики должны устранить все недочеты. И после новогодних праздников мы уже запустим сайт в работу, – говорят в Сахалинском агентстве по туризму.

Ресурс уже закончили наполнять контентом. Он станет площадкой, на которую занимающие туристскую нишу компании смогут выставлять свои товары и услуги. В его разработку вложили 870 тысяч рублей.

Сайт будет интуитивно понятен для тех, кто пожелает воспользоваться его возможностями. Вверху располагается иконка меню с функционалом, справа указана погода и местное время. Немного ниже можно ознакомиться со всеми туристическими предложениями. Если прокрутить страницу сайта, то покажется карта маршрутов, которые могут быть интересны туристам. Со всеми его свойствами можно будет ознакомиться уже в декабре. Также планируется сделать и мобильное приложение – его запустят почти одновременно с сайтом. При этом на обоих ресурсах будет даваться ссылка друг на друга. Он поможет туристам и путешественникам лучше определять свое положение на местности даже без доступа к интернету. Это станет важной особенностью путеводителя. Пользователь сможет пользоваться маршрутами и картами offline. Перед этим ему заранее всего лишь надо скачать гид. Также приложение позволит планировать свое путешествие по дням, а также создавать собственные маршруты. Например, можно будет вписать в него три расчетных дня путешествия, а программа выдаст определенные маршруты, по которым можно будет пройти за это время.

Создатели приложения надеются, что оно понравится не только гостям области, но и местным жителям, которые смогут лучше узнать свой родной край.

Марта Нота