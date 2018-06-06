Кэрри Хилтон названа "самой горячей в мире бабушкой", при этом ей всего 36 лет, сообщает DEITA.RU.

Она живет в Великобритании и будоражит весь мир своими снимками в соцсетях. Женщина, не смотря на достаточно молодой возраст, уже стала бабушкой - ее 18‐летняя дочь впервые стала мамой, а сама Кэрри родила ребенка в семнадцать лет.

Молодая бабушка работает менеджером по продажам, увлекается кикбоксингом и, как пишет 360tv, не скрывает, что частенько ходит на процедуры к пластическому хирургу, потратив за последние пять лет около 13 000 фунтов стерлингов (более миллиона рублей) на увеличение груди, инъекции ботокса и другие процедуры.

Таисия Масина