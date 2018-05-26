Владивосток готовится к визиту самого большого в мире судна «Гармония морей», которое может посетить столицу Приморья уже в 2019 году, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Для этого, как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко, необходимо завершить дноуглубительные работы в порту. Он отметил, что "сегодня в Приморье активно развивается такое направление как круизный туризм. К нам во Владивосток заходят самые крупные суда. В июне к нам зайдет одно из крупнейших по величине (имеется ввиду "Очарование морей" – Allure of the Seas). А в 2019 году, когда мы закончим все ремонтные работы по дноуглублению, ожидаем заход самого большого судна в мире".

«Гармония морей» (Harmony of the Seas) является самым большим круизным лайнером в мире. Его длина составляет 362 метра, и оно способно вместить более шести тысяч пассажиров и более двух тысяч членов экипажа. Для того, чтобы заход этого морского гиганта во Владивосток стал возможен, необходимо углубление главного городского причала. Проект работ уже есть, в данный момент он проходит государственную экологическую экспертизу.

Владивосток регулярно принимает большие океанские круизные лайнеры. В прошлом году количество таких визитов достигло четырнадцати.

Ранее стало известно, что оператор Royal Caribbean Cruises рассматривает возможность развития глобального бизнеса в Приморском крае. Компания намерена запустить новую постоянную круизную линию, одним из портов захода которой станет Владивосток.

Таисия Масина