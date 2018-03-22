22 Март 2018, 11:00
Самолет, который летел во Владивосток, совершил экстренную посадку
Источник изображения: «Deita.ru»
В Новосибирске экстренную посадку совершил самолет, который летел из Москвы во Владивосток, сообщает DEITA.RU.
Рейс SU-1702, вылетевший из аэропорта Шереметьево, должен был приземлиться во Владивостоке в 12.20.
В пресс-службе аэропорта Владивостока корреспонденту DEITA.RU рассказали, что посадка была совершена в Новосибирске из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.
Информация уточняется. Прибытие самолета задерживается.
Виктор Бруевич