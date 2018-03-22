В Новосибирске экстренную посадку совершил самолет, который летел из Москвы во Владивосток, сообщает DEITA.RU.

Рейс SU-1702, вылетевший из аэропорта Шереметьево, должен был приземлиться во Владивостоке в 12.20.

В пресс-службе аэропорта Владивостока корреспонденту DEITA.RU рассказали, что посадка была совершена в Новосибирске из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

Информация уточняется. Прибытие самолета задерживается.

Виктор Бруевич