В аэропорту Якутска выяснилось, что у самолета Ан-24, который приземлился поздно вечером 30 мая, разрушены шасси, сообщает DEITA.RU.

В пресс-службе авиакомпании, которой принадлежит самолет, рассказали, что лайнер выполнял рейс по маршруту Ленск - Якутск. В аэропорту пункта назначения он приземлился в 20.21 по местному времени. После посадки командир экипажа сообщил о разрушениях на стойках пневматиков.



Сообщается, что на борту воздушного судна находились 28 пассажиров и 4 члена экипажа. Информации о пострадавших не поступало.

Самолет был отбускирован к месту стоянки. Причины поломки устанавливаются.

Ирина Петрова